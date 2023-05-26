Oğan’ın Erdoğan kararında bomba Putin detayı
Meral Akşener'e yakın isimlerden biri olan Orhan Uğuroğlu, Sinan Oğan’ın Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasında Rusya lideri Putin'in etkili olduğunu ileri sürdü.
Meral Akşener'e yakın isimlerden biri olan Orhan Uğuroğlu, Sinan Oğan’ın Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasında Rusya lideri Putin'in etkili olduğunu ileri sürdü. İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Uğuroğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:
"Başkent siyasi kulislerine yansıyan parasal konuları bir kenara not ederek şu kulis bilgisini paylaşayım:
-Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme kararı almasında Aliyev’i devreye sokan Putin etkili oldu.
Gerek eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’ın gerekse CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun açıklamaları somut şekil almış gözüküyor."
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