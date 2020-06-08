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Dünya

Öfke dolu Amerikalılar ABD bayrağını ezip sevinç çığlıkları attı

Siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yangın yerine dönen ABD'de protestocular kendi ülkelerinin bayrağını çiğnedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:42:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto gösterileri her geçen gün alevlenerek ülkeyi yangın yerine çevirmeye devam ediyor.

Karşılaştıkları tutum protestocuları kışkırtıyor

Irkçılığa karşı başlayan protestoların kısa sürede polisle çatışmaya döndüğü ABD'de vatandaşların öfkesi de gösterilerin dozajıyla birlikte artıyor. Öte yandan polislerin ortaya koyduğu sert tavır ve ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara karşı tutumu olayların körüklenmesine neden olurken, varılan son raddede Amerikalılar, kendi ülkelerinin bayrağını ezdi.

Sevinç çığlıkları attılar

Trump'ın tavrı nedeniyle hareketlenen bir grup eylemci, yolun ortasına serdikleri ABD bayrağını araçlarıyla üstünden geçip ezerek sevinç nidaları attı.

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Doğru bulmuyor kınıyorum. Bir bayrak halkı temsil eder.! sıradan insanLarı değil
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