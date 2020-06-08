Öfke dolu Amerikalılar ABD bayrağını ezip sevinç çığlıkları attı
Siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yangın yerine dönen ABD'de protestocular kendi ülkelerinin bayrağını çiğnedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto gösterileri her geçen gün alevlenerek ülkeyi yangın yerine çevirmeye devam ediyor.
Karşılaştıkları tutum protestocuları kışkırtıyor
Irkçılığa karşı başlayan protestoların kısa sürede polisle çatışmaya döndüğü ABD'de vatandaşların öfkesi de gösterilerin dozajıyla birlikte artıyor. Öte yandan polislerin ortaya koyduğu sert tavır ve ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara karşı tutumu olayların körüklenmesine neden olurken, varılan son raddede Amerikalılar, kendi ülkelerinin bayrağını ezdi.
Sevinç çığlıkları attılar
Trump'ın tavrı nedeniyle hareketlenen bir grup eylemci, yolun ortasına serdikleri ABD bayrağını araçlarıyla üstünden geçip ezerek sevinç nidaları attı.