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Of belim off!

Kim bilir günde kaç defa böyle sızlanıyoruz...

09 Ekim 2018 Salı 14:29
Of belim off!


Bu bel ağrıları yok mu, bu bel ağrıları... Ne kadar çok sızlanan vardır; genç ihtiyar.. Omurganın içinde omurilik ve bacağa giden sinirlerin bulunduğu bölgenin (kanal), kemik veya burayı çevreleyen bağ dokusunun kireçlenmesi, büyümesi veya sertleşmesi sonucunda omurilik ve/veya sinirlerin sıkışması sonucu ortaya çıkan ağrılar çekilir gibi değildir. Buna “Lomber Dar Kanal” hastalığı da tabir ediliyor.

Doğuştan da olabiliyor sonradan da ortaya çıkabiliyor. Fakat en çok 50’sinden sonra ve kadınlarda daha fazla oluyor.

Bel ve bacaklarda ağrı, uyuşmalar, kramp yapıyor. Yürümekle veya ayakta durmakla ortaya çıkan ve durarak dinlenmelerini gerektiren bacaklardaki ağrı, uyuşma ve kramplar bezdiricidir. Omurga kanal darlığının en belirgin belirtileri zaten bunlardır. Hasta, genellikle rahatlamak ümidiyle yürürken öne doğru eğilir ve oturmak ister. Bu durum obezite ve psikolojik rahatsızlıkları da tetikler üstelik...

Riskli ameliyatlar artık yok

50 yaş ve üstü veya öne doğru eğildiklerinde ağrılarında azalma olanlar ya da bir veya iki seviyede darlık tespit edilen hastalarda tedavi artık İnterspinöz Distraksiyon Cihazları ile yapılıyor. 5-10 dakikalık sürede darlığın olduğu bölgeye yerleştirilen bu cihaz sayesinde kemik alınmasına, vida ve platine gerek kalmıyor. Kanal rahatlıyor. Hasta rahatlıyor.

Klasik tedavide ise kanal darlığı ameliyatlarında omurga kanalı iki taraflı açılır veya omurganın arka kemiği olduğu gibi alınırdı. Bu hastalarda zamanla omurga statiğinde bozulma olduğu gözlendi ve vidalar ve platinle omurga tespit edilmeye başlandı. Fakat operasyondu. Hastanın rahatlaması da zaman alıyordu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:29
  1. bel ağrısı
  2. Lomber Dar Kanal

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