Ödünç para desteği nedir? | Pek çok vatandaşlık anlık doğan ihtiyaçları sebebiyle ödünç para desteği ya da ödünç para yardımı konusunda araştırma yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para desteği konusunda vatandaşlara destek oluyor. Peki, kimler ödünç para desteği alabilir? | Ödünç para desteğine fark ekleniyor mu?

Ödünç para desteği nasıl alınır? | Aile Bakanlığı ödünç para başvurusu

Ödünç para desteği 5.000 ve 10.00 TL olarak iki şekilde sunuluyor. Başvuru şartlarına uygun olan kişilere talep ettikleri miktar ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği planla borç taksitli olarak ödeniyor. Ödünç para alan kişilere fark ücreti uygulanmıyor.

Kimler ödünç para alabilir? | Ödünç para desteği başvuru şartları

Daha önce ödünç para yardımından faydalanmayanlar

Başvuru sahibinin hiçbir bankaya borçlu olmaması

Başvuru sahibinin iş arkadaşlarından en az iki kefil göstermesi gerekiyor.

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