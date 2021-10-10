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Medya Ödülü boşa vermemişler! Nihal Yalçın'ın terör sevici Demirtaş sevdası
Medya

Ödülü boşa vermemişler! Nihal Yalçın'ın terör sevici Demirtaş sevdası

Antalya Altın Portakal Film Festiveli'ndeki konuşması ile gündeme gelen Nihal Yalçın'ın, bir süre önce katıldığı Youtube yayınında, "Daha APO'nun heykelini dikeceğiz. Buna alışsanız iyi olur." sözlerinin sahibi terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için "özgürlük" istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:37:00 - 2021-10-10 21:55:47

 Yeniakit.com.tr 

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödülünü alan Nihal Yalçın, aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da olduğu katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin çekildiği sözleşmeye ilişkin "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır." dedi.

Festivaldeki konuşmasında "kadın hakları" vurgusu yaparak sözü uzatıp, İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getiren Yalçın'a ödülünü veren Tamer Karadağlı, konuşmayı daha da uzatmaması imasında bulundu. Yalçın, Karadağlı'ya "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadeleri ile karşılık verdi.

Terör sevici Demirtaş hayranı çıktı!

Antalya Altın Portakal Film Festiveli'ndeki konuşması ve Tamer Karadağlı ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Nihal Yalçın'ın bir süre önce konuk olduğu Youtune yayınında, terör sevici HDP'li Selahattin Demirtaş için özgürlük istediği ortaya çıktı.

Yalçın, program sunucusunun, "Mars'ta bir yaşam başlamış ve sen oraya iltica ediyorsun. Atacağın son Tweet mesajı ne olurdu?" sorusuna, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük mesajı atardım." cevabını verdi. Sunucu çok hoşuna giden bu cevabı alkışlarla karşıladı.

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