Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül törenine Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın adlı sözde oyuncu arasında yaşananlar damga vurdu.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sinemanın ne kadar güçlü bir sanat dalı olduğuna dikkat çekti.

Lafı uzattıkça uzattı

Törende En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, ‘Zuhal’ filmiyle Nihal Yalçın aldı. Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Festival jürisinin çok az kadın hikayesi vardı. Güçlü rakiplerim yoktu" dedi.

Yalçın ayrıca, laf salatası yapıp konuyu tarihe karışan İstanbul sözleşmesinin propagandasına getirerek "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını uzatan ve boş boş laflar eden Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında arkada ödülü tutan Tamer Karadağlı daha fazla dayanamayarak Yalçın'a ödülünü uzattı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.