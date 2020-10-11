ODTÜ’den kanseri kan testiyle bulan teknoloji

Kanser teşhisini, biyopsi yerine basit kan tahlili ile yapabilen “likit biyopsi”nin ürün haline getirilip 2021’de piyasaya sürülmesi planlanıyor.



Güvenli ve acısız



ODTÜ Öğretim Üyesi ve Mikro Biyosistemler AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Külah, “Likit biyopside, hastadan sadece kan örneği alınır ve doku biyopsisi gibi bir cerrahi müdahale gerektirmediğinden hastaya güvenli, acısız ve maliyet-etkin bir çözüm sunar. Geliştirdiğimiz sistemin farklı kanser tiplerinde etkinliğini araştırmak için yurt içinde ve yurt dışında önemli kanser merkezleriyle iş birliği içindeyiz” dedi.