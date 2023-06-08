ODTÜ Rektörlüğü'nden LGBT'li sapkınlara geçit yok! Açıklama yapıldı...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, öğrencilerine birer e-posta göndererek, LGBT'li sapkınların "onur yürüyüşü" adı altındaki eylemlerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yürüyüşün yapılması ihtimaline karşın her türlü güvenlik önleminin alınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir.

Üniversitemiz yerleşkesinin Kanunun 6. maddesi uyarınca belirlenen yer ve güzergahlar arasında bulunmadığı, Kanunun 22. maddesinde yasak yer olarak tanımlanan "kamu hizmeti görülen bina ve tesisler" arasında bulunduğu göz önüne alındığında, bahsi geçen toplantı ve gösteri yürüyüşünün, Kanunun 23. maddesi kapsamında kanuna aykırı düzenleneceği de açıktır. Bu nedenlerle Kampüsümüzde planlanan bu izinsiz yürüyüş ısrarının devam etmesi durumunda gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

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