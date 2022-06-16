Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "ODTÜ birincisinden ekonomiye çözüm: Hukuk fakültesini, 2. baroyu kapatmak!” başlıklı bugünkü köşe yazısında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Çoklu baro kalkacak. Kriterleri taşımayan Hukuk fakültelerini kapatacağız!” açıklamasını eleştirdi.

İşte o yazı:

Dünyayı sarsan bir salgın dönemini geçirdik..

O daha bitmemişti ki Rusya, Ukrayna’ya saldırdı..

Dünya tarihinde 60-70 yılda bir yaşanan iki büyük olayın sarsıntıları sürerken..

CHP’yi anlıyorum.. 20 yıldır iktidar yüzü görememenin (Kimse 20 yılı da 60 yıla çıkartmasın. 20 yıl önce bu ülkede solcuların kralı Bülent Ecevit Başbakan idi. Koalisyon, moalisyon..) üzüntüsü ile, dünyayı sarsan olayları bile, Türkiye’ye özgü sıkıntılar gibi göstermenin peşinde..

Ama daha düne kadar AK Parti içinde siyaset yapanlara ne diyelim?

Ali Babacan’ların, Ahmet Davutoğlu’ların dünyayı sarsan salgını, Avrupa’yı felç eden Rusya-Ukrayna savaşını, “Türkiye’ye de zararı dokunacak” diye ellerini ovuşturarak izlemelerine ne diyelim?

Bir yandan ellerini ovuşturuyorlar..

Bir yandan da Erdoğan’ın yanında sergiledikleri başarının, kendilerinden kaynaklı olduğunu sanıp, şimdi yeni çözüm önerileri ile karşımıza çıkıyorlar.

Bir gün, “İktidara geldiğimizde 1 senede sorunları çözeriz” diyorlar.

Ertesi gün, bir gün önce söylediklerini unutup, “Türkiye, iflasa gidiyor. Kurtuluş çok zor” diyorlar.

Bu soyut değerlendirmelerini de bir kenara bırakın..

6 parti halinde ittifak yaptıklarını unutup, “Biz iktidara gelince” diye başlayan cümleler kuruyorlar..

Siz iktidara geleceğinize, kendinizi inandıramamışsınız ki.. 6 parti halinde çalışmalar yapıyorsunuz.. Tek başınıza ikitdara geleceğinize inansanız, seçime de tek başınıza girersiniz!

O çelişkiyi de bir kenara bırakalım..

Üniversiteyi yıllarında ODTÜ’yü birincilikle bitirdiğini ilan ederek, taraftar toplamaya çalışan Ali Babacan’ın bugünkü sıkıntıları çözme reçetesi olarak sunduklarının, ne kadar sığ, ne kadar mantıksız öneriler olduğuna bakın..

Ali Babacan, dünyayı da esir alan..

ABD’de, Avrupa’da 40 yıldır görülmemiş ekonomik sıkıntıların, Türkiye açısından sadece 20 yılık süreçte görülmemiş sıkıntılar olarak karşımıza çıktığını ciddi ciddi analiz etmesi gerekir iken..

Çözüm önerisi olarak bakın neler öneriyor?

“Çoklu baro kalkacak. Kriterleri taşımayan Hukuk fakültelerini kapatacağız!”

Afedersiniz, bunlar neyi çözecek?

Veya, dünyayı sarsan salgın ve savaş ortamının sebep olduğu ekonomik sorunlarla bunların ne alakası var?

Hatta soruyu şöyle de sorabiliriz:

“Fakülte kapatmak, ikinci baroları kapatmak için, ODTÜ’yü birincilikle bitirmeye gerek yoktu.. Okulları kapatarak, eğitimde başarının yakalanacağını düşünen Milli Eğitim bakanları gibi.. Sen de, tüm dünyayı esir alan ekonomik sıkıntıları, 2. baroyu kapatarak, hukuk fakültelerini kapatarak çözmeyi düşleyebilirsin ama.. Yıkım ile, kapatmakla bugüne kadar kim hangi sorunu çözmüş ki, siz de çözesiniz!”

Petrolün varil fiyatı, dünya piyasasında yükselirken, Ali Babacan’ın “Şöyle yaparsak, petrol fiyatlarındaki yükselişten etkilenmeyiz/daha az etkileniriz” şeklinde bir çözüm teklifi var mı?

Öngörülemeyen Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında oluşan tahıl sıkıntısında, “Kısa vadede şu tedbirlerle, bu sıkıntıyı diğer ülkelere göre daha az zararla kapatırız” çözüm teklifi var mı?

Yok.. Peki ne var?

“Ben ODTÜ’yü birincilikle bitirdim. Ben bu işleri bilirim. 2. baroları kapatacağız. Hukuk fakültelerinin kapısına kilit vuracağız.”

Eee, bunları yapınca, enerji fiyatlarında nasıl bir iyileşme olacak?

Tahılda, nasıl bir rahatlama yaşanacak?

Somut bir açıklama yok..

Somut açıklama olmayınca, bizim de aklımıza, çok bilmiş araştırmacının, meşhur fıkrası geliyor..

ODTÜ’yü birincilikle bitirmiş mi (...)