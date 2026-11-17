FIAT, yeni Fastback’in Türkiye lansmanı öncesinde otomotiv ve futbol dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Juventus’ta kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yeni Fiat Fastback’in Türkiye reklam kampanyasının yüzü oldu. FIAT’ın İtalyan kökleriyle Yıldız’ın İtalya’da yükselen başarı hikâyesini buluşturan iş birliği, markanın yeni dönem yaklaşımını da yansıtıyor. İtalya’da Türk tüketicilerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tasarlanan yeni Fiat Fastback’in lansman öncesi iletişimi, milli futbolcumuzun yer aldığı ilk teaser filmiyle başlıyor.

Yeni model merakla bekleniyor

FIAT, yeni Fastback modelinin Türkiye lansmanı öncesinde dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Genç yaşında uluslararası futbol dünyasında adından söz ettiren, yeteneği ve başarılarıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yeni Fiat Fastback’in Türkiye reklam kampanyasının yüzü oldu. FIAT'ın köklü İtalyan mirasını yenilikçi ve dinamik bir anlayışla geleceğe taşıma hedefi ile Kenan Yıldız'ın genç yaşında ortaya koyduğu başarı ve sürekli gelişim tutkusu, iş birliğinin ortak paydasını oluşturuyor. İtalya'da Türk tüketicilerinin ihtiyaçları ve beklentileri gözetilerek tasarlanan yeni Fiat Fastback'in lansman öncesi iletişimiyle başlayan bu birliktelik, markanın yeni modeline yönelik merak ve heyecanı artırmayı hedefliyor.

İtalya’da buluşan iki hikaye Türkiye'de yeni bir yolculuğa dönüşüyor

FIAT'ın İtalya'da başlayan ve dünyanın dört bir yanına uzanan 127 yıllık yolculuğu, Kenan Yıldız'ın İtalya'da sürdürdüğü başarılı futbol kariyeriyle ortak bir hikâyede buluşuyor. Juventus formasıyla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Kenan Yıldız, genç yaşında ortaya koyduğu performans, kendine özgü tarzı ve hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığıyla yeni neslin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

İtalyan tasarımını, yenilikçiliği ve ulaşılabilir mobilite anlayışını benimseyen FIAT ile gençliği, dinamizmi, özgüveni ve başarıya olan tutkusuyla öne çıkan Kenan Yıldız'ın birlikteliği, Türkiye ve İtalya arasındaki güçlü bağları otomotiv ve spor dünyasının ortak değerleri üzerinden yeniden yorumluyor. İtalya'da kendi başarı hikâyesini yazan milli futbolcumuz, şimdi İtalya'da Türk tüketicileri için tasarlanan yeni Fiat Fastback'in hikâyesine eşlik ediyor. İş birliğiyle sadece bir kampanya yüzü olmanın ötesine geçen Kenan Yıldız, İtalya'daki tasarım süreçlerinde Türk kullanıcısının dinamizmini ve beklentilerini temsil eden bir kültür elçisi rolü de üstleniyor. Yıldız, yeni Fastback'in Türk ailelerinin zevklerine ve Türkiye yollarının ruhuna en uygun şekilde hayata geçmesi sürecinde markanın en büyük ilham kaynaklarından biri konumunda.

İş birliği hakkında heyecanını paylaşan Kenan Yıldız, "Hayatımın önemli bölümünü İtalya'da geçse de kalbim ve heyecanım her zaman Türkiye ile atıyor. FIAT ile yollarımız kesiştiğinde beni en çok heyecanlandıran şey, İtalya'da benim ülkemin insanları ve aileleri için tasarlanan bir otomobilin hikayesine dahil olmaktı. Bu sadece bir reklam iş birliği değil; İtalyan tasarımıyla Türk insanının yüksek standartlarını bir araya getiren bu projede, ülkemi temsil eden bir köprü olmak benim için gurur verici" değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Yıldız ile yeni Fiat Fastback’in hikâyesi başlıyor

FIAT'ın yeni Fastback modeli için Kenan Yıldız ile gerçekleştirdiği iş birliği, Türkiye lansmanı öncesinde hazırlanan reklam kampanyasıyla hayata geçiyor. İtalya'da Türk tüketicilerinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda tasarlanan yeni Fiat Fastback, markanın tasarım, konfor ve teknoloji anlayışını yeni bir boyuta taşıma hedefini temsil ediyor. Kenan Yıldız'ın yer aldığı ilk teaser filmiyle başlayan kampanya, yeni modelin dünyasına ilişkin ilk ipuçlarını paylaşıyor. FIAT'ın İtalyan kimliğini, Kenan Yıldız'ın uluslararası başarı hikâyesini ve yeni Fiat Fastback'in iddialı karakterini bir araya getiren kampanya, yeni modelin Türkiye'deki iletişim yolculuğunun güçlü başlangıcını simgeliyor.