Eski boru hattından Türkiye’ye geliyor! Irak’tan petrol sevkiyatı başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki "eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını" açıkladı. Hat üzerinden ilk etapta günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceği bildirildi.
Irak ile Türkiye arasındaki eski petrol boru hattı yeniden devreye alındı. Irak'ın resmi haber ajansı INA’ya göre; Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.
İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
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