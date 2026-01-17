Odessa'da Türk gemisine İHA saldırısı: O dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!

Ukrayna'nın stratejik öneme sahip Odessa Limanı'nda 12 Ocak tarihinde yaşanan saldırının yeni görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Tahıl almak üzere limana yaklaşan Türk şirketine ait Panama bandıralı "Ata Voyager" adlı gemi, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Geminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamanın şiddeti ve yaşanan panik anları net bir şekilde görülüyor.

UKRAYNA DONANMASI: 8 İHA’DAN 6’SI İMHA EDİLDİ

Ukrayna Donanması tarafından saldırıya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Rus güçlerinin gün boyu Odessa liman bölgesini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, "Düşman, Odessa bölgesindeki limana yönelik saldırı girişimlerinde bulundu. Savunma kuvvetlerimiz 8 İHA'dan 6'sını imha etti, ancak bunlardan 2'si sivil gemiler üzerinden ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

MÜRETTEBAT YARALANDI, SİVİL GEMİLER HEDEFTE

Saldırı sırasında "Ata Voyager" gemisinde görev yapan bir mürettebat üyesi yaralandı. Yaralı denizciye ilk müdahale gemide yapıldıktan sonra, Ukrayna Donanması tarafından Odessa'daki sağlık kuruluşlarına sevki sağlandı. Ayrıca saldırılar kapsamında sadece Türk gemisinin değil, tahıl taşıyan San Marino bayraklı "Blue Bead" adlı geminin de hedef alındığı bildirildi.