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Ekonomi Ödenmiş sermayesini 996,8 milyon TL’ye çıkardı
Ekonomi

Ödenmiş sermayesini 996,8 milyon TL’ye çıkardı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (TOGG), ödenmiş sermayesi 150 milyon TL’den 996,8 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:52:00 -
Ödenmiş sermayesini 996,8 milyon TL’ye çıkardı

TOGG’un, 31 Mayıs’taki Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 TL’ye yükseltildi.

Ortaklar sermaye artırımına katıldı

AG Anadolu Grup Holding AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) sermaye artırımına katılarak paylarını artırdı. AG Anadolu Grup Holding AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin, TOGG’un sermaye artırımında yeni pay alma hakkının kullanımı ve hissedarlık yapısının değişmesi hakkındaki açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı alırken, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında, artırıma katılan üç şirketin TOGG’daki ortaklık payı bu aşamada yüzden 19,0’dan yüzde 22,8’e yükseldi.

Öte yandan, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2,9 payının yüzde 0,2’lik kısmının söz konusu şirketler tarafından nominal bedelle satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri de tamamlandı. Bu kapsamda söz konusu üç şirketin TOGG’daki nihai payı yüzde 23 oldu.

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