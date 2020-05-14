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Ekonomi

Ödenek alıyorum sigorta primim yapacak mı?

Kısa çalışma ödeneği alanın SGK primi yatıyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilenlerin hesabına ödenek yatırılıyor. Peki kısa çalışma ödeneği alanın SGK primi yatıyor?

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:18:00 - 2020-05-14 09:21:05
Ödenek alıyorum sigorta primim yapacak mı?

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartını yerine getirenler kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmakta. Kısa çalışma ödeneği alıyorum sigorta primim yatıyor mu? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde şunları yazdı: “Kısa çalışma ödeneğinden en çok merak edilen ve yine yanlış bilinen konu da ödenek süresince sosyal güvenlik primlerinin yatıp yatmadığı. Bundan dolayı da okuyucular, ‘emeklilik süremiz gecikiyor mu?’ diye endişe ediyor. İşyeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa ve kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa, kısa çalışma ödeneği süresince çalışanların primleri yatmıyor. İşveren, hiçbir prim ödemiyor; sadece çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu şartlarda eğer 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği alınıyorsa, çalışanların üç ay boyunca emeklilik primleri ödenmiyor; haliyle bu da emeklilik süresini etkiliyor. Faaliyetini tamamen durdurmayıp, azaltan işyerlerinde ise durum farklı. Kaç gün çalışılıyorsa, o kadar süre primleri hesaplanıp, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılıyor. Örnekle anlatayım. Haftada 6 gün çalışılan bir işyeri, salgın nedeniyle faaliyetini yarı yarıya azaltıp, kısa çalışma ödeneğine başvurmuşsa; çalışanın aylık 15 günlük primini işveren hesaplayıp, yatıracak. Çalışanın, kısa çalışma ödeneği aldığı sürede ise emeklilik primleri yatmaz.

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