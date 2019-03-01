Ödemiş CHP’de Hamdi Halis dönemi başladı

CHP Ödemiş İlçe Başkanlığında geçtiğimiz hafta İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi’nin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifası sonrası, Genel Merkez tarafından ataması yapılan Hamdi Halis ve yeni yönetim kurulu geniş katılımlı bir toplantıyla göreve başladı. Halis, ilk toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

CHP Ödemiş İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İzmir Milletvekili Atila Sertel, İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş, partinin eski ilçe başkanları, İYİ Parti İlçe Yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Geçtiğimiz hafta istifa eden ilçe başkanı Mehmet Kiremitçi’nin toplantıya katılmadığı gözlendi. Genel Merkez tarafından Hamdi Halis ve ekibinin Ödemiş İlçe Yönetim Kurulu olarak atandığını açıklayan CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, “Canı gönülden biliyorum ki, Ödemiş’te başarıya ulaşacağız. Bir takım farklı sesler çıkabiliyor partimizde. Ama bu saatten sonra adayımızın etrafında birleşip omuz omuza onu koruyarak gücümüz bir noktada toplayıp 31 Mart’ta Ödemiş’te ben inanıyorum ki Ödemiş Belediyesi çatısındaki AK Parti bayrağı inecek, şanlı şerefli Altıoklu CHP bayrağı Mehmet Eriş başkanlığında dikilecektir. Ödemiş’ten doğacak bu güneş tüm Küçük Menderes havzasını aydınlatacaktır. Bunun için üzerimize çok büyük bir misyon düşüyor” dedi.

“Gün birlik olma günüdür”

CHP’nin yeni Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, tek tek yönetim kurulu üyelerini tanıtarak, bugüne kadar görev almış CHP Ödemiş İlçe Başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Halis, “Bu onurlu göreve beni layık görerek onurlandıran partimizin il yönetimine, partimiz üst yönetimine ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Partinin başarısı için emek harcamış tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek gerektiğine inanıyorum. Doğru projelerle halka dokunarak, gönülleri kazanarak Mart’ın sonunda başarıya ulaşacağız. Yanlış tarım ve hayvancılık politikalarıyla bu havzanın insanları zor günler geçiriyor. Çalışan ve emekli arkadaşlarımızın zor durumunu hatırlatmıyorum bile. Eğer teşhisi doğru koyarsak tedavi de o kadar başarılı olur. Gün CHP’yi iktidara taşıyacak yolda el ele, omuz omuza birlik olma, birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirme günüdür. Önemli olan projelerimizi doğru ve anlaşılır şekilde ifade edebilmek halkla bütünleşerek onların sorunlarını çözebilecek yegane parti olduğumuzu onlara güven verebilmektir. Gün hep birlikte yeni bir iktidar yürüyüşü başlatma günüdür. Ben şimdi bu kürsüden bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzlukları kırgınlıkları bir kenara koyarak tümünüzü birlikte davranmaya çağırıyorum” diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de CHP’nin Ödemiş’te açık ara önde olduğunu savunarak, “Partimizde elbette farklı sesler olacaktır. Bizi izleyen partiler görüp şaşırıyorlar: Bunlar kendi aralarında kavga ediyorlar, sonra bir araya gelip nasıl seçimi kazanıyorlar, diye. Biz aslında kavga etmiyoruz. Biz aslında en iyiyi en güzeli nasıl buluruz diye çalışıyoruz. Biz aslında biat eden bir toplum değiliz. Elma ağacına elma, ceviz ağacına ceviz, kiraza kiraz diyecek kadar bilgi sahibi ve doğruyu bilenleriz. Bize dut ağacını gösterip ıhlamur diyenlere ‘Evet efendim çok güzel ıhlamur kokuyor’ diyenlere inat biz yine tartışacağız, kendi aramızda elbette yarışacağız” dedi.

Millet İttifakı CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş, kimi çevrelerin "Dağıldılar, şimdiden bittiler" gibi yorumlar yapsa da kesinlikle böyle bir durumun olmadığını, gün geçtikçe sahada daha da güçlendiklerini belirtti. Eriş, Halis ve yönetimine seçim sürecinde başarılar diledi.

CHP’nin yeni ilçe yönetimi

Hamdi Halis’in başkanlığındaki CHP Ödemiş İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ekrem Güner, Tayfun Kökten, Halil İlker Yılmaz, Hicran Özçelik, Kenan Çayan, Güler Benzer, Yaşar Cura, Osman Toprakçı, Süleyman Çoban, Cevdet Gerçek, Mustafa Karakaş, Bahadır Han Çavuş, Adem Yanılmaz, Ayşegül Ziyan, Selçuk Uysal, Hüseyin Öncel.