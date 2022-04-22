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Siyaset "Ödemem" dediği faturaların tutarı soruldu! Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten cevap
Siyaset

"Ödemem" dediği faturaların tutarı soruldu! Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten cevap

Şov yapmak amacıyla elektrik faturasını ödemeyen ve bu nedenle evinin elektrikleri kesilen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelen faturaların tutarını bilmediğini söyleyerek, "Doğrusunu isterseniz otomatik ödeme talimatıyla yatırılıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:28:00 -
"Ödemem" dediği faturaların tutarı soruldu! Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten cevap

3 ay önce sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün kesildi.

Evinde an itibarıyla elektriksiz oturan Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalının sabah programına bağlandı. Elektriğinin kesilmesi üzerinden değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na, fatura ödemediği dönemde, gelen fatura tutarları soruldu.

Faturalardan haberi yok

Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu "Doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsur falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var" ifadelerini kullandı.

 

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