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Ödemeler dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda 657 milyon dolar oldu

13 Eylül 2019 Cuma 10:35
Ödemeler dengesi (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuzda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 657 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 66 milyon dolar azalarak 657 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 97 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 88 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 391 milyon dolarlık net alım yaptı.

Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 1 milyar 410 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı yaptı. Diğer yatırımlarda ise 634 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 704 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 1 milyar 619 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise temmuz ayında bankalar, 417 milyon dolar, genel hükümet 102 milyon dolar ve diğer sektörler 43 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, temmuz ayında 3 milyar 156 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2018 Ocak-Temmuz2019 Temmuz2019 Ocak-Temmuz
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-33.1601.158-1.695
1. İhracat100.28816.046105.126
2. İthalat138.98718.570115.765
Mal Dengesi-38.699-2.524-10.639
3. Hizmet Gelirleri25.7186.29428.393
4. Hizmet Giderleri13.7202.01713.188
Mal ve HizmetDengesi-26.7011.7534.566
5. Birincil YatırımKaynaklı Gelirler3.4344753.679
6. Birincil YatırımKaynaklı Giderler10.1561.20810.337
Mal, Hizmet veBirincil Gelir Dengesi-33.4231.020-2.092
7. İkincil YatırımKaynaklı Gelirler263138397
B.SERMAYE HESABI40720
C.FİNANS HESABI-14.478-1.388-2.649
8. DoğrudanYatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3181971.683
9. DoğrudanYatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.2498545.420
10. PortföyYatırımları: Net Varlık Edinimi1811.1963.270
11. PortföyYatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-2441.2934.910
11.1. HisseSenetleri-1.24588946
11.2. Borç Senetleri1.0011.2053.964
12. Diğer Yatırımlar:Net Varlık Edinimi1.3432.9768.935
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet2601
12.3. Bankalar-1.2411.7206.557
12.4. DiğerSektörler2.5581.2562.377
13. Diğer Yatırımlar:Net Yükümlülük Oluşumu12.3153.6106.207
13.1. Merkez Bankası1270568
13.2. Genel Hükümet-247-102-596
13.3. Bankalar3.1981.890-413
13.4. DiğerSektörler9.2371.8226.648
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-18.6422.553974
D.NET HATA VE NOKSAN13.3076032.992
GENEL DENGE5.335-3.156-3.966
E.REZERV VARLIKLAR-5.3353.1563.966
14. Resmi Rezervler-5.3353.1563.966
15. Uluslararası ParaFonu Kredileri000

(Bitti)

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:35
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

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