0553 313 94 23

Ödemeler dengesi (1)

Cari işlemler hesabı, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verdi - 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

14 Haziran 2019 Cuma 10:20
Ödemeler dengesi (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, mart ayı cari açık verisi 589 milyon dolardan 613 milyon dolara revize edildi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise nisanda cari işlemler dengesinin 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:20
  1. Cari Açık
  2. Ödemeler Dengesi
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağaç polenleri yangına sebep oldu
    1. Ağaç polenleri yangına sebep oldu
    2. İzmir’deki FETÖ yargılamalarında..
    3. Sıfır Atık Projesi’ne DAP’tan destek
    4. Çocukları sevindirmek istedi, ağaca..
    5. Başkan Büyükkılıç, verimli bir yaz..
    6. Aycan'dan YÖK'e çağrı! "İstihdam..
    7. Ankara’da FETÖ operasyonu!
    8. Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile..
    9. Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi..
    10. Ciltteki sarkmalara dikkat
    11. Toroslar’da köylerarası futbol..
    12. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    13. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    14. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
    15. Tire Kaymakamı vatandaşların..
    16. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
    17. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
    18. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    19. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
    20. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!