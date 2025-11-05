Ödeme şartları belli oldu: Çok sayıda taşınmaz satışa çıkıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir taşınmaz satışına hazırlanıyor. Bakanlık, aralarında İstanbul ve Ankara’nın da yer aldığı 51 ildeki toplam 512 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak gayrimenkuller, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının mülkiyetinde bulunuyor ve ihalenin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mardin, Batman, Bingöl, Bitlis, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kütahya, Niğde, Uşak, Yozgat, Konya, Kayseri, Kars, Ağrı, Van, Muş, Eskişehir, Düzce, Ankara, Kırşehir, Çorum, Nevşehir, Amasya, Zonguldak, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Samsun, Erzurum, Malatya, Sivas, Tokat, Osmaniye, Mersin ve Muğla'daki 512 taşınmaz satışa sunulacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 18-19 Kasım'da saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

- Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere, "emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.