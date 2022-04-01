Ödem attıran bitki çayları: Tarçınlı elma çayı tarifi nasıl yapılır?

Ödem neden olur? ​​​​

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Sızan sıvı, damar çevresindeki. dokularda birikir ve şişmeye neden olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıklarında ortaya çıkan ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanır.

Ödem atan ve şişkinlik gideren çay tarifleri

Ödem söktürücü elma detoksu nasıl yapılr?

1 tane kırmızı elma küçük küçük küp küp doğranır. Tencereye 8 bardak su konulduktan sonra doğranmış elmalar ve çubuk tarçın konulur ve ocağa alınır . Kaynayana kadar aynı ısıda daha sonra çok kısık olmayacak şekilde 8 – 9 dakika daha kaynatılır ve ılıdıktan sonra veya soğuk olarak gün boyu içilir. Afiyet olsun.

Ödem attıran lezzetli çay tarifi için malzemeler

2 elma (tercihen yeşil)

1 kök zencefil

15 dal maydanoz(ben 1-2 tane kullanıyorum sevmiyorum)

1 tatlı kaşığı top karabiber

1 tatlı kaşığı karanfil

Yarım limon

1 rulo tarçın

2 litre su

Ödem attıran lezzetli çay tarifi nasıl yapılır?

Elmaları dörde bölüyoruz diğer malzemelerle beraber kaynatıyoruz.3-4 dakika sonra ılıklaşınca sürahiye süzüyoruz ılık yada soğuk tüketebilirsiniz Isıtmaya gerek yok afiyet olsun.

Limonlu tarçınlı çay tarifi

Limonlu tarçınlı çay, içeriğindeki yararlı besinler sayesinde hem ödem atmaya hem de yağ yakımına yardımcı olur. Üstelik tadı da son derece lezzetlidir.

Malzemeler:

1 adet limon

1 dal tarçın

1 tatlı kaşığı karanfil

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 veya 3 litre su

Hazırlanışı: Elma ve limonu kabuklarıyla birlikte 4 parçaya ayırıp bir kabın içine koyun. Ardından içine tarçın, karanfil ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri 2 veya 3 litre suyla kaynatın. Karışımı süzün ve bir kaba koyun. Çayınız hazır.

Hangi çaylar ödem attırır?

Naneli Ihlamurlu Çay.

Karanfil Çayı

Karahindiba Çayı

Soğuk Salatalık Çayı

Zencefil Çayı

En hızlı ödem nasıl atılır?

Vücutta bulunan ödemi, yani fazla sıvıyı atmak için gün içinde su tüketimini artırmak gerekir. Günde 8 ila 10 bardak su içmek, vücuttaki ödemin atılmasında oldukça faydalıdır. Ödem çorabı giymek de ödem tedavisindeki etkili bir yöntemlerden biridir.