Odatv'nin sorusunu gösteren Gökçek'ten çağrı: Tatmin edici bir cevap vermelisin Yavaş! Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara'daki su tartışmasıyla ilgili sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

yeniakit.com.tr Viral enfeksiyon sebebiyle tedavi gören İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Su içerken dikkatli olun" uyarısıyla alevlenen su tartışmasına yeni bir boyut kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Odatv'nin haberine dikkat çekerek "Odatv bile konuyu noktalamış... "O halde? Ankara’da insanlar neden hastalanıyor?" Tatmin edici bir cevap vermelisin Sayın Yavaş" sözleriyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Gökçek, sosyal medyadan şu ifadelerde bulundu: SN YAVAŞ...

ANKARA TABİB ODASI KİTLESEL BAŞVURULARIN ARTTIĞINI BELİRTİYOR.

(Beni hiç sevmezler, size bayılırlar). ODATV BİLE KONUYU NOKTALAMIŞ;

"O halde?

Ankara’da insanlar neden hastalanıyor?" TATMİN EDİCİ BİR CEVAP VERMELİSİNİZ SN YAVAŞ. Gökçek Odatv'nin haberinden şu görseli paylaştı:

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