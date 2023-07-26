Odatv'nin sahibi Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na kavgada bile söylenmeyecek sözler! "Dedikoducu yaşlı teyze" bombası

Odatv, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelir kaynağı üzerinden yaptığı ağır eleştirilere, "Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla" yanıtını verdi. Odatv'nin sahibi Soner Yalçın da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına şu cevabı verdi:

“Üzgünüm, Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı, dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. 6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır.”