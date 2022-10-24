Odatv, Mahir Ünal'a karşı David'i çıkarttı!

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"Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setimizi yok etmiştir" şeklinde ifadelerde bulunan Mahir Ünal'ı hedef alan Odatv sanki Türkçe'yi eleştiriyormuş gibi bir algı operasyonuna girişti.

Mahir Ünal'a karşı David'i öne süren Odatv'den alakaya maydanoz!

Harf İnkılabı'yla birlikte darbe vurulan Türkçe'ye yönelik 'devrim' adı altında çekilen operasyonu eleştiren Mahir Ünal'ın bu sözlerine karşılık Odatv, Türkçe'nin temel yapısını öven Belçikalı Dil Bilimci David Cutchell'in arkasına saklandı.

Selçuk Şirin'in Youtube kanalına konuk olan Cutchell'in "50 civarında dil bilirim. Bu diller arasında Türkçe öyle farklı bir dildir ki, 100 yüksek matematik profesörü bir araya gelerek Türkçe’yi yaratmışlar sanki. Az kelimeyle çok şey anlatan iktisatlı dildir. Benim dilimde 3, Türkçe'de tek ek var." sözlerini aktaran Odatv "alakaya maydanoz" dedirtti.

Madem Türkçe böyle bir dildi, neden müdahale ederek tahrip ettiniz!

Harf İnkılabı'yla beraber alfabeyi değişten ve Türkçe'deki birçok kelimeyi de lûgatten çıkaran tek parti CHP'si, bu milletin binlerce yıllık kültürünü ortadan kaldırmayı hedeflemişti.

Müslüman Türk milletini İslam'dan ve tarihinden uzaklaştırmak istediklerini itiraf eden İsmet İnönü, hatıralarında şu ifadeler kullanmıştı:

"Harf İnkılabı bir okuma yazma bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa'yı tahrik eden sebeptir. Ama Harf İnılabı'nın bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. Arap (İslam) kültüründen koptuk."