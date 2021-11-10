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Medya odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 10 Kasım mesajını da beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:43:00 -
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

 

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, hiçbir şeyden memnun olmuyor... Diyanet'in geçmişteki açıklama ve hutbelerini beğenmeyen "karanlık odacılar", Mustafa Kemal'in adının açık açık geçtiği 10 Kasım mesajına da kulp taktı. Haberinde "Zafer yıldönümlerinde Atatürk’ün adını anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye’nin kurucusunun ölümünün 83. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlaması tepki çekti. Mesajda, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyoruz' denildi" ifadelerine yer veren odaTV, söz konusu haberiyle derdinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu da bir defa daha göstermiş oldu.

 

 

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