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Odatv derbi yerine film izlemiş

Odatv, olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Başakşehir'e ve Başkan Erdoğan'a bağladı. Tokatların, itişme kakışmaların ve kovalamacaların zirve yaptığı maçın ardından açıklanan pekala normal cezaları ağır bulan malum kuruluş, yine şaşırtmadı.

08 Kasım 2018 Perşembe 22:42
Odatv derbi yerine film izlemiş

Odatv, Galatasaray-Fenerbahçe maçının faturasını çok ağır bulup, şampiyonluğa koşan Başakşehir'in başarısına gölge düşürmeye çalıştı.

İşte o ifadeler;

'Cezaların belli bir süreçten geçerek Başakşehir’in en güçlü rakibini saf dışı bıraktığı konuşuluyor. Öyle ki verilen cezalar Galatasaray’ın orta sahasını da çökertmiş gözüküyor. Sarı kırmızılı ekibin bundan sonra yaşayacağı puan kayıplarının şampiyonluk yarışını etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Başakşehir’in ise Mart ayına kadar puan farkını açarak şampiyonluk yarışında kopması bekleniyor. Mart ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın formasını giyerek sahaya çıktığı Medipol Başakşehir kulübünün başarısının da yerel seçimlerde AKP lehine kullanılacağı yorumu yapılıyor.

Emine Erdoğan tarafından ailenin damadı olan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da AKP Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si olması, Başakşehir’in “önünün açıldığı” şüphelerini artırıyor. Başakşehir’de 3 sezondur karıştığı olaylarla adından sıkça söz ettiren Emre Belözoğlu’nun sürekli az cezalar alarak kurtulması da bu şüpheleri destekliyor.'

VAR'la kaçan galibiyet!

7 Ekim'de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta Elia'nın bariz golü yanlış ofsayt kararıyla iptal edilmişti. Başakşehir peki siyasetin takımıysa neden bariz gol iptal edildi? Geçtiğimiz sezon Arda Turan'a verilen ceza ne kadar doğruysa, derbideki cezalarda o derece doğrudur. Odatv'nin derbi yerine bir film izlediğinden şüphe duyuyoruz.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 22:42
  1. Fenerbahçe
  2. Başakşehir

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