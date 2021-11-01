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Gündem odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener alayında da devam etmesi bazı hazımsızları rahatsız etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın konuyla ilgili açıklamasını haberleştiren odatv ise “Vali şehri karıştırdı” başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:52:00 -
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

 yeniakit.com.tr 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sabah ve öğle yapılan iki ayrı etkinliğin ardından akşam saatlerinde fener alayında Mehter takımı, marşlar çaldı. Mehter takımının tüm etkinliklerde yer almasına ise bazı hazımsızlar İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi..

Eleştirilere cevap veren Tutulmaz, “Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz cumhuriyeti, halkımızla kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlamasında en büyük rolün halkın, bayrama sahip çıkmasıdır. Sokaklara halkımız döküldü, bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlar valiliğimizin organizasyonunda hep bir elden bu coşkuya katkı sağladı. Gerçekten bütün, herkes son yılların en büyük, coşkulu Cumhuriyet Bayramı dediler” diye konuştu.

Bayramın cumhuriyetin ruhuna uygun bir şekilde kutlandığını belirten Vali Tutulmaz, bazı marjinal grupların coşkuyu baltalamak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Açık söyleyeyim; nasıl baltalamak istediler? Mehter akşam olur muymuş. Ya da Ferdi Tayfur’dan türkü söylenir miymiş. Kusura bakmasınlar, bu halkın Ferdi Tayfur’a da, Mehter’e de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz cumhuriyeti, halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter, halkımız Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu kadar basit. Ayrıca Mehter gündüz törende de vardı. Bu coşkunun bir parçası da Mehter’di. Mehter, Bayrak Marşı, Türkiye Marşı çaldı. Eğer Bayrak Marşı’ndan, Türkiye Marşı’ndan rahatsızlık duyan varsa; kusura bakmasınlar, bu ülkede Bayrak Marşı da çalınacaktır, Türkiye Marşı da çalınacaktır."

Karanlık oda valiyi suçladı

Vali Tutulmaz’ın açıklamasını haberleştiren tetikçi odatv ise “Vali şehri karıştırdı” başlığını attı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde milli ve manevi değerlerden uzak kadınlı erkekli gösterileri izlemeye alışkın olan solak zihniyetin, bu milletin özünü temsil eden Mehter’den rahatsızlık duyması şaşırtmadı.

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Yorumlar

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Sn valimi cok içten tebrik ediyorum, kapağı da iyi olmuş:)
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