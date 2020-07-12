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Gündem

ODA TV'den akıllara zarar 'Ayasofya' manşeti!

ODA TV, manşetten verdiği bir haberle yine insanların zekasıyla resmen dalga geçti. Müzisyen Mercan Dede'nin sosyal medya hesabından paylaştığı akıl almaz iddiayı haberleştirerek okuyucuya sunan ODA TV'de, Ayasofya'ya gelenlerin zorla başlarının örtüleceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:23:00 - 2020-07-12 19:26:09
ODA TV'den akıllara zarar 'Ayasofya' manşeti!

MİT mensuplarını deşifre eden karanlık ODA TV ülkenin huzurunu kaçırmak için elinden gelen ne varsa yapıyor.

ODA TV bu kez Ayasofya'nın ibadete açılmasını diline doladı. Gazete manşetten verdiği bir haberle resmen insanların aklıyla alay etti.

Müzisyen Mercan Dede'nin bir paylaşımını haberleştiren ODA TV, 'Ayasofya'ya gelenlerin başı zorla örtülecek mi' başlıklı bir haberi manşetten verdi.

Amacı insanların zihnini bulandırmak olan ODA TV'nin bu girişimi 'yine kendisinden bekleneni yaptı' dedirtti.

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Yorumlar

Doğru.

Ayasofya cami oluyorsa önce adı değişecek. Sonra ayakkabısız ve hanımlar başı kapalı girecek. Ziyaret saatleri beş vakit namaza uygun olacak. Namaz kılanların önünde gezi turları mı olacak? Adı üstünde CAMİ. Ibadethaneye uygun olacak. Müze değil artık. Gravürler, freskler kalacak diye hıristiyanlara yaranmaya da çalışmayın. Namaz kılanlar bunlar put diye gravür ve freskleri kırarsa engel de olamazsınız. Başından burası Cami artık deyin. UNESCO'dan da hoşgörü ve maddi destek beklemeyin.
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