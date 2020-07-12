ODA TV'den akıllara zarar 'Ayasofya' manşeti!

MİT mensuplarını deşifre eden karanlık ODA TV ülkenin huzurunu kaçırmak için elinden gelen ne varsa yapıyor.

ODA TV bu kez Ayasofya'nın ibadete açılmasını diline doladı. Gazete manşetten verdiği bir haberle resmen insanların aklıyla alay etti.

Müzisyen Mercan Dede'nin bir paylaşımını haberleştiren ODA TV, 'Ayasofya'ya gelenlerin başı zorla örtülecek mi' başlıklı bir haberi manşetten verdi.

Amacı insanların zihnini bulandırmak olan ODA TV'nin bu girişimi 'yine kendisinden bekleneni yaptı' dedirtti.