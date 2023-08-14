Oda TV Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor! Tam 20 gün oldu! Oda TV açıkla demişti Kılıçdaroğlu dedikoduya devam ediyor: Biliyorum açıklamam...

T24'te yer alan haberde, Deprem bölgesinde oylarını artırdıklarını ancak bu sonuçların kendilerini tatmin etmediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, "Oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın aralarında yapıldığını belirttiği protokol ile ilgili olarak da “Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır” dedi.

Yeni Şafak gazetesinin seçim sürecinde yaptığı Facebook harcamalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Acı olanı Yeni Şafak gazetesinin doğrudan doğruya Erdoğan’dan yana tavır alıp, benimle ilgili sahte videolar üreterek, bunu Facebook hesaplarında paylaşmasıydı. Biz ‘3 milyon lira para harcadı’ dediğimizde Yeni Şafak gazetesi ‘Biz 3 milyon değil, 5 milyon para harcadık’ dedi. Bu bile sorgulanmadı. Bu paraları kamu bankalarının verdikleri ilanlardan mı sağladılar? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler, haram sofralarından beslenenler bu millete “din iman” satıyorlar... Devlette çürüme başlayınca, çürümenin birçok alana sirayet ettiğini görüyoruz. Çürümenin devletle birlikte sivil toplumu da etkilediğini görüyoruz. Yeni Şafak gazetesine hangi gazete dernekleri tepki gösterdi gerçekten merak ediyorum..." sözlerini sarf etti.

Duruma Kılıçdaroğlu bu sözlerle tepki gösterirken Odatv, CHP'nin 367 milyon TL reklam bütçesinden Facebook'a reklam vermediğini ortaya çıkardı. Facebook, 'Kandil - CHP ilişkisi' kara propagandasına teslim edildi.



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"BEŞLİ ÇETEYE ÇALIŞAN GAZETECİLERİ AÇIKLAMAM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri medyada oldukça tepki alırken başta Odatv olmak üzere birçok gazeteci "açıklama" çağrısında bulundu.

Bu çağrılar üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ile yaptığı telefon görüşmesinde Odatv'nin CHP'den para alan gazeteciler haberi konusunda, "Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı? Müyesser Yıldız niye ayrıldı? Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.

Soner Yalçın'ın İmtiyaz Sahibi olduğu Odatv, Kılıçdaroğlu'na "Uğradığımız iftiraya Odatv olarak cevabımız var: Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla." yanıtını verirken CHP lideri o gazetecileri açıklamayacağını T24'te yeniledi.

T24 muhabirinin, "Medya tartışmaları seçim sürecinde de devamında da birçok farklı başlıkla sürdü. En çok tartışılan başlıklardan biri de ‘Beşli Çete’ diye nitelendirdiğiniz holdinglere çalışan gazeteciler olduğunu söylemenizdi. Bu isimleri açıklayacak mısınız?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Hayır, onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar… Aslında medya dünyası da bunu çok iyi biliyor. Bu ülkede saygın gazeteciler var. Bana yönelik eleştiri cephesini büyütmek için bazı saygın gazetecileri de benim eleştirilerime muhatap etmek istediler. Ben onları aradım ve onlarla ilgili hiçbir kuşkumuz olmadığını kendilerine ifade ettim. Kalemini, inandığı dünya görüşü doğrultusunda, etik değerler çerçevesinde kullanan, bana da yönelik eleştiri yapan herkese saygım var. Gerçek anlamda gazetecilik yapan herkesin bunu bilmesini isterim."

KAYNAK:ODA TV