Oda TV CHP ile kavgasını büyüttü! 'Kılıçdaroğlu beslemesi Tuncay Özkan...'

Halk TV'nin CHP tarafından fonlandığı ortaya çıktıktan sonra eleştirilere cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, Oda TV'nin geliri nereden onu sorun" dedi.

Oda TV, CHP'ye savaş açtı.

Dünkü haberinde; KRT TV, ANKA, Tuncay Özkan ve FETÖ arasında ilişkiler ağı olduğunu iddia eden Oda TV, bugün de sert bir habere imza atarak, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beslemesi Tuncay Özkan'ın yeni hedefi İYİ Parti oldu..." dedi.

Haberde, "Daha önce Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'a operasyon çeken Tuncay Özkan'ın trollerinden, İYİ Parti de nasibini aldı. 'Zehra Yıldız' isimli 8 sahte hesabın operasyonu Oda TV'nin radarına takıldı." denildi.

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beslemeleri Oda TV'ye saldırmaya devam ediyor." ifadesi kullanılan haber, şöyle devam etti:

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki çekinceleri ortaya koyduğu için tefe konan Oda TV'ye saldıran ekibin son hedefi ise İYİ Parti oldu. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'ı Millet İttifakı'ndan uzaklaştırıp seçim yenilgisinde önemli bir pay oynayan Oda TV'nin açığa çıkarttığı Tuncay Özkan'ın trolleri şimdi de İYİ Parti'ye saldırdı.

Oda TV'ye saldırılar için kullanılan Kılıçdaroğlu beslemesi gazeteciler ve Tuncay Özkan'ın trolleri Oda TV'ye fena yakalandı.

Saldırıyı organize eden Tuncay Özkan'ın troll başının Oda TV'ye saldırdığı paylaşımda aynı gün aynı isimle açılmış tam 7 tane "Zehra Yıldız" isimli sahte hesap kullanıldı. Oda TV'ye saldırılar rutin hale gelirken esas aynı ekibin İYİ Parti'ye saldırması dikkat çekti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun CHP ile ilgili eleştirisi aynı troll ekibinin hedefi oldu.

Bu tarz hesaplar, sosyal medyada bir konunun gündem olması yahut kullanıcıların ilgisini çekebilmek için oldukça sık kullanılıyor.