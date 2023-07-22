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Gündem Oda TV Akit TV’deki haberi manşetine taşıdı! Tuhaflıklar başladı
Gündem

Oda TV Akit TV’deki haberi manşetine taşıdı! Tuhaflıklar başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:56:00 - 2023-07-22 09:57:34

OdaTV, Akit TV’nin haberini manşetine taşıyarak Netanyahu’nun Türkiye’ye gelişini “Tuhaflıklar şimdiden başladı... Yahudi işadamı Akit Tv'deki sözlerini hatırlatıp Adnan Hoca'yı anımsattı” ifadeleriyle gündemine taşıdı.

OdaTV’nin haberi şöyle;

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor. Ancak daha ziyaret gerçekleşmeden tartışmalar başladı.

On yıllık diplomatik gerilimin sona ermesi ve normalleşmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Temmuz'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İsrail'de yargı reformu tartışmaları sürerken atılan bu diplomatik adım çok konuşuldu. Ancak daha ziyaret gerçekleşmeden tartışmalar başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(OdaTV'nin manşeti)

Türk Yahudisi iş insanı Doğan Kasadolu, Adnan Oktar'ın İsrail ajanı olduğunu iddia ettiği konuşmasını Twitter'da bir kez daha paylaştı: "İsrail'e zarar verenin kafasına bomba atarız diye savunmaya geçmiştir Adnan Oktar. Netanyahu ve ekibinin, Adnan Oktar ile bu örgüt ile ne alakası var? Bunun tespiti ve açıklanması gerekiyor."

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