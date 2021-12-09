Öcce (Kilis) Tarifi, nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlereden olan öcceyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte basit ve pratik öcce tarifi…

Öcce nasıl yapılır?

Malzemeler

3 yumurta

1.5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

6 taze soğan

10 dal maydanoz

3 taze sarımsak

Ayçiçeği yağı

Öcce (Kilis) Nasıl Yapılır?

Yumurta ile unu tuz ve baharatlarla birlikte çırpın. Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze sarımsakları ince kıyın. Yumurtalı karışıma ilave edin. Ayçiçeği yağını ısıtın. Hazırladığınız karışımdan birer kaşık kızdırılmış yağa aktarıp her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun