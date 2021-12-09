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Kadın - Aile Öcce (Kilis) Tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Öcce (Kilis) Tarifi, nasıl yapılır?

İşte basit ve pratik öcce tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-09 21:48:00 - 2021-12-09 21:51:04
Öcce (Kilis) Tarifi, nasıl yapılır?

Yöresel lezzetlereden olan öcceyi bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte basit ve pratik öcce tarifi…

Öcce nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1.5 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • 6 taze soğan
  • 10 dal maydanoz
  • 3 taze sarımsak
  • Ayçiçeği yağı

Öcce (Kilis) Nasıl Yapılır?

Yumurta ile unu tuz ve baharatlarla birlikte çırpın. Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze sarımsakları ince kıyın. Yumurtalı karışıma ilave edin. Ayçiçeği yağını ısıtın. Hazırladığınız karışımdan birer kaşık kızdırılmış yağa aktarıp her iki tarafını da kızartın. Afiyet olsun

 

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