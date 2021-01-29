Öcalan’ın posterine 'süs' diyenler ile… Et tırnaktan; CHP terör yandaşlarından ayrılmıyor!

Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a terörist değil, 'PKK lideri' diyen, terörü ve teröristleri her fırsatta güzelleyen paçavra Evrensel, 'dayanışma' kampanyasına ilişkin bir teşekkür mesajı yayımladı. 'Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü için, emeğin sesi Evrensel ile dayanışma içindeyiz' ifadelerini kullanan paçavra, kendilerine maddi destekte bulunan CHP'li milletvekilleri, 'Bülent Kuşoğlu, Tekin Bingöl, Gamze Taşçıer, Murat Emir, Ahmet Haluk Koç, Yıldırım Kaya, Levent Gök, Nihat Yeşil, Servet Ünsal ve Ali Haydar Hakverdi'ye teşekkür etti.

Öcalan posterine süs diyen paçavra!

CHP'li isimlerin ayakta tutmak için yardımları ile destek verdiği paçavra Evrensel; bebek katili terörsitbaşı Abdullah Öcalan'a 'PKK lideri' güzellemesi yaparken, nevruz kutlamalarında ise terör örgütlerinin paçavraları için şu ifadeleri kullanmıştı: "Newroz alanı YPG, YPJ, PKK ve yeşil, sarı ve kırmızı bayraklar ile Öcalan posterleri ile süslendi."