Öcalan'ın eski avukatı motoru yaktı: Elde silah varken avukatı, elde silah yokken devletin adamı!

27 yıldır İmralı cezaevinde cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın eski avukatı Ahmet Zeki Okçuoğlu, katıldığı bir yayında akıl almaz iddialarda bulundu.

Abdullah Öcalan’ın devletin bir adamı olduğunu ve hiçbir zaman İmralı’da cezaevinde kalmadığını ileri süren Okçuoğlu, sadece görüş zamanlarında İmralı’ya götürülerek mizansen kurgulandığını iddia etti.

Askere kurşun sıkarken Öcalan’ın avukatlığını yapan ancak ‘PKK silah bıraksın’ deyince Öcalan’ı devlet görevlisi gibi anlatan Okçuoğlu’nun konuşmasını dinleyenler ‘motoru iyice yakmış’ demekten kendini alamadı.