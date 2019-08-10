0553 313 94 23

Öcalan’ı siyasete sokma girişimlerine sert tepki: Kürtler bu devletin zaafa uğramasına razı olmaz!

İnsan hakları aktivisti Eyüphan Kaya, PKK yandaşı yayın organlarında dillendirilmeye başlayan ‘yeniden çözüm süreci’ söylemlerini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Kaya, “Çözüm sivil akılla gelir. PKK’nın silahlı eylemlerini çözüm uğraşısı olarak görmek mümkün değil!” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Öcalan’ı siyasete sokma girişimlerine sert tepki: Kürtler bu devletin zaafa uğramasına razı olmaz!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Yeni Yaşam Gazetesi başta olmak üzere çeşitli PKK destekçisi yayın organlarının yeniden dillendirmeye başladığı ‘yeniden çözüm süreci’, ‘üçüncü yol’, ‘Öcalan çözüm getirecek’ gibi söylemler hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan insan hakları aktivisti Eyüphan Kaya, daha evvel başlatılan çalışmaların PKK’nın eylemleri yüzünden sonlandırılmak zorunda kaldığını belirterek, “Kürtlük sadece PKK’nın isminde kadı. YPG’nin kanton komün hevesleri, amaçlarını ortaya koyuyor. O bölgelerde yaşayan Kürtlerin vay haline, Kürdün dini ve namusu elinden alındıktan sonra geriye nesi kalır ki?” dedi.

“Erdoğan, Kürt sorununu bitirmiştir!”

Kürtlerin yaşadıkları sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bittiğine değinen Kaya, şöyle konuştu: “Unutmayalım ki Leyla Zana ‘Kürt sorununu çözse çözse ancak Erdoğan çözer’ demişti. Ak Parti iktidarının o günlerde yaptığı pozitif girişimleri sabote eden Kandil ve işbirlikçi kan emiciler kime hizmet ediyor? Siyasi geveze olan HDP 80 vekille Meclis’e girdi, lakin huzur adına tek kelime etmedi. Sözüm ona Kürt partisi olarak bilinen HDP, inanç ve ahlak erozyonu için bir rol üstlendi. Kürt gençlerini inançtan soğuttu, namus anlayışını örseledi ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz ‘halkların kardeşliği’ söylemi ile halkı oyaladı.”

“Kürtler, bu devletin zaafa uğramasına razı olmaz!”

‘Üçüncü yol’, ‘yeniden barış süreci’ gibi, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın siyaset sahnesine çekilmesi üzerine kurgulanmaya çalışılan söylemleri gereksiz ve anlamsız bulan Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Kürtlerin %70 Türkiye’de yaşıyor, Kürtler bu devletin zaafa uğramasına razı olabilirler mi? Özellikle şu andaki haliyle, Başkanlık sistemiyle yönetilip önü açık, ufku geniş olmasıyla her geçen gün hak ve adalet adına güzel şeyler olacaktır. Güneydoğu bölgesinde Ak Parti birinci parti olarak çıkmaktadır. Bu bölge burada yaşayanlarındır. PKK gibi namlunun ucuyla konuşanlar burada barınamazlar. O dönemde PKK bir de ‘özyönetim’ saçmalığını ortaya attı. Böyle bir şey ne yapılan toplantılarda geçmişti, ne de istişare edilmişti. Bununla birlikte PKK hiç konuşulmamış eylemler gerçekleştirdi. 200 kadar eylemle süreci baltaladılar. Sonra da çukur eylemleri başlatarak son noktayı koydular. Kürtlük sadece PKK’nin isminde kadı. YPG’nin kanton komün hevesleri, amaçlarını ortaya koyuyor. O bölgelerde yaşayan Kürtlerin vay hallne, Kürdün dini ve namusu elinden alındıktan sonra geriye nesi kalır ki? İki kelime Kürtçe konuşmak için bu manevi, insani değerleri feda eden Kürde Kürt denir mi?

“Masanın etrafında silahlı kimselerin vekilleri varsa barış gelmez!”

Barışın sivil bir çabayla, sivil aklın ürünü olarak gelebileceğini savunan Kaya, şöyle dedi: “Unutmayın barış sivil akılla gelir. Masanın etrafında silahlı kimseler ya da silahlı kimselerin vekilleri varsa hiçbir zaman bu ülkeye sağlıklı bir barış gelmez.”

“Laiklik teraneleri yüzünden Anadolu insanı gün yüzü göremedi!”

‘Laiklik var!’ söylemleriyle ülkede din adına ne varsa engellemeye çalışanlar hakkında da konuşan Kaya, şöyle dedi: “İlahi öğretiyi ikinci plana atıp, laiklik teraneleri ile bu toplumun mayasını bozmaya çalışıldığından beri, Anadolu insanı bir türlü gün yüzünü göremedi. Devletin laikliğini kişinin laikliği şeklinde algılayıp, dinden diyanetten habersiz, ot gibi yaşamayı tercih eden birileri ortalığı haramla doldurdular. “Bana göre” deyip konuşmaya başlayanlar, hayatın tadını kaçırdılar.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
  1. Yeni Yaşam gazetesi
  2. PKK
  3. İnsan hakları aktivisti Eyüphan Kaya
  4. Abdullah Öcalan

YORUM YAZ

  • MaşallahMaşallah40 dk önce
    Yerli ve milli teröristimiz hayırlı olsun.
  • AvniAvni41 dk önce
    ...Kürtlerin ne eksigi varki bu ulkede kardeşim Hoş bir ayrim gayrim yok Bos bos ... Cozum süreci istemiyoruz
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu48 dk önce
    Çözüm PKK yı ortadan kaldırmaktır. PKK ortadan kalkmadan ne Kürtler nede türkiye rahat bulur. Eğer PKK kalkarsa HDP de çözülür ve arkasında terörist bulamadığı zaman çözülür.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat57 dk önce
    Kürtler değil Allahın hükümlerine boyun eğmiş dost ve kardeşler olarak kafirin ya hidayet olmasını yada ölmesini dilemeliyiz Küfre dinsize boyun eğmek şerefsiz hale gelmektir. İnsan ancak Allaha kul ve ona boyun eğerek bir değere kavuşabilir. müslümanı Allahın hükümleriyle hükmetmeyenlere tabi olması onun dinine tabi olması gibidir Allahın hükümleriyle hükmetmeyenler maide44 göre kafirdirler Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş manasındaki müslüman değildir. Kuranda islamın şartı olduğu gibi dinden çıkmamanın şerefi namusu korumanın şartları vardır Dostluğun şartı Allahın hükümlerine boyun eğmek namaz kılmak zekat vermektir Dinde kalmak bunlarla birlikte Allahın büyük dediklerinden uzak durmaktır. Bu büyüklerden biri müslüman katletmektir bunun hükmü lanetlenmek ve ebedi cehennemlik olmaktır Bu katil ben müslümanım dese namaz kılsa bu hüküm değişmez Allahın hükmüdür. Kimse sen cennetliksin diyemez artık Allahın hükümleriylele hükmetmemek yönetmemek yasa çıkarmamak böyle küfürdür, hristiyan ve yahudileri dost edinmek onlardan olmaya sebeptir... Allahın hükümlerini getirmek her müslümanın en üstün önceliğidir Bunun için yahicret yacihad

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere son noktayı koydu: Kurban insan neslinin devamı için Cenab-ı Allah'ın bize hediyesidir
  1. Mehmet Kapukaya, çirkin eleştirilere..
  2. Edirne'de yürekler ağza getiren deprem
  3. İSPARK'ın devraldığı otogar..
  4. Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep..
  5. En acı bayram
  6. Türkiye'deki tüm noterler dijital..
  7. Belediyeyi göreve çağırıyorum
  8. Akkent’e sıcak asfalt
  9. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
  10. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
  11. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
  12. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
  13. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
  14. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
  15. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
  16. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
  17. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
  18. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
  19. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
  20. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
  21. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
  22. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
  23. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
  24. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
  25. Futbol topuna "kadın eli" değdi
  26. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
  27. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
  28. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
  29. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
  30. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

Günün Karikatürü

10 Ağustos 2019
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz