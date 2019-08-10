Öcalan’ı siyasete sokma girişimlerine sert tepki: Kürtler bu devletin zaafa uğramasına razı olmaz!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Yeni Yaşam Gazetesi başta olmak üzere çeşitli PKK destekçisi yayın organlarının yeniden dillendirmeye başladığı ‘yeniden çözüm süreci’, ‘üçüncü yol’, ‘Öcalan çözüm getirecek’ gibi söylemler hakkında yeniakit.com.tr’ye konuşan insan hakları aktivisti Eyüphan Kaya, daha evvel başlatılan çalışmaların PKK’nın eylemleri yüzünden sonlandırılmak zorunda kaldığını belirterek, “Kürtlük sadece PKK’nın isminde kadı. YPG’nin kanton komün hevesleri, amaçlarını ortaya koyuyor. O bölgelerde yaşayan Kürtlerin vay haline, Kürdün dini ve namusu elinden alındıktan sonra geriye nesi kalır ki?” dedi.

“Erdoğan, Kürt sorununu bitirmiştir!”

Kürtlerin yaşadıkları sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bittiğine değinen Kaya, şöyle konuştu: “Unutmayalım ki Leyla Zana ‘Kürt sorununu çözse çözse ancak Erdoğan çözer’ demişti. Ak Parti iktidarının o günlerde yaptığı pozitif girişimleri sabote eden Kandil ve işbirlikçi kan emiciler kime hizmet ediyor? Siyasi geveze olan HDP 80 vekille Meclis’e girdi, lakin huzur adına tek kelime etmedi. Sözüm ona Kürt partisi olarak bilinen HDP, inanç ve ahlak erozyonu için bir rol üstlendi. Kürt gençlerini inançtan soğuttu, namus anlayışını örseledi ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz ‘halkların kardeşliği’ söylemi ile halkı oyaladı.”

“Kürtler, bu devletin zaafa uğramasına razı olmaz!”

‘Üçüncü yol’, ‘yeniden barış süreci’ gibi, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın siyaset sahnesine çekilmesi üzerine kurgulanmaya çalışılan söylemleri gereksiz ve anlamsız bulan Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Kürtlerin %70 Türkiye’de yaşıyor, Kürtler bu devletin zaafa uğramasına razı olabilirler mi? Özellikle şu andaki haliyle, Başkanlık sistemiyle yönetilip önü açık, ufku geniş olmasıyla her geçen gün hak ve adalet adına güzel şeyler olacaktır. Güneydoğu bölgesinde Ak Parti birinci parti olarak çıkmaktadır. Bu bölge burada yaşayanlarındır. PKK gibi namlunun ucuyla konuşanlar burada barınamazlar. O dönemde PKK bir de ‘özyönetim’ saçmalığını ortaya attı. Böyle bir şey ne yapılan toplantılarda geçmişti, ne de istişare edilmişti. Bununla birlikte PKK hiç konuşulmamış eylemler gerçekleştirdi. 200 kadar eylemle süreci baltaladılar. Sonra da çukur eylemleri başlatarak son noktayı koydular. Kürtlük sadece PKK’nin isminde kadı. YPG’nin kanton komün hevesleri, amaçlarını ortaya koyuyor. O bölgelerde yaşayan Kürtlerin vay hallne, Kürdün dini ve namusu elinden alındıktan sonra geriye nesi kalır ki? İki kelime Kürtçe konuşmak için bu manevi, insani değerleri feda eden Kürde Kürt denir mi?

“Masanın etrafında silahlı kimselerin vekilleri varsa barış gelmez!”

Barışın sivil bir çabayla, sivil aklın ürünü olarak gelebileceğini savunan Kaya, şöyle dedi: “Unutmayın barış sivil akılla gelir. Masanın etrafında silahlı kimseler ya da silahlı kimselerin vekilleri varsa hiçbir zaman bu ülkeye sağlıklı bir barış gelmez.”

“Laiklik teraneleri yüzünden Anadolu insanı gün yüzü göremedi!”

‘Laiklik var!’ söylemleriyle ülkede din adına ne varsa engellemeye çalışanlar hakkında da konuşan Kaya, şöyle dedi: “İlahi öğretiyi ikinci plana atıp, laiklik teraneleri ile bu toplumun mayasını bozmaya çalışıldığından beri, Anadolu insanı bir türlü gün yüzünü göremedi. Devletin laikliğini kişinin laikliği şeklinde algılayıp, dinden diyanetten habersiz, ot gibi yaşamayı tercih eden birileri ortalığı haramla doldurdular. “Bana göre” deyip konuşmaya başlayanlar, hayatın tadını kaçırdılar.”