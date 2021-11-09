‘Öcalan’a özgürlük’ diyen Fincancı’ya Ali Babacan gazı

Yeni Akit/Ankara

Yaklaşık 17 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinde en önemli bakanlıkların başında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde, terör örgütlerinin uzlaşmasıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı olan terör sevici Şebnem Korur Fincancı’yı ağırladı.

‘TTB ile yakın bir diyalog içindeyiz’

Babacan ve Fincancı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basının karşısına birlikte çıktı. Babacan şu ifadeleri kullandı: “Partimiz kurulduğundan bu yana TTB ile yakın bir diyalog içindeyiz. Sorunları doğru teşhis etmek için Türkiye’de hekimlerimizi temsil eden en geniş meslek örgütü olan TTB ile yakın çalışmayı önemsiyoruz. Sağlık eylem planımızı çalışıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 ve 360 gününde sağlık alanında neler yapılması gerektiğinin çok detaylı çalışmasını yapıyoruz. Taslağı bittikten sonra TTB başta olmak üzere sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle istişare yapacağız”

‘Siyasetin dili, hekimliğin onuruna yakışır bir saygı dili olmalı’

“Pandemi dönemiyle beraber olağanüstü uzun mesai ve nöbet saatlerinin yanı sıra, randevu süresinin kısaltılmasıyla beraber yoğun iş yükü tescil edilmiş oldu. Sağlıkta şiddet bir başka sorun. Siyasetin dilinin, hekimliğin onuruna yakışır bir saygı dili olması gerekiyor. Maalesef siyaset hasta-doktor ilişkisinin iklimini olumsuz etkileyebiliyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunlar var. Bunların rasyonel, adil bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın haklarını ödeyemeyiz”

İsmi hep terör örgütleriyle anıldı!

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı TTB'nin başına da terör örgütlerinin uzlaşmasıyla geçti. Terör örgütlerine yakın söylem ve faaliyetleri ile vatandaşın yoğun tepki gösterdiği TTB'nin başkanı Fincancı, FETÖ medyasının gözdesi olan Zaman ve Bugün gibi örgüte ait gazete ve Samanyolu TV gibi örgütün kara propagandasının yapıldığı kuruluşların vazgeçilmez müdavimleri arasında yer aldı. Fincancı, o dönemde Ergenekon operasyonlarının daha da derinleştirerek devam etmesini savundu. Bununla da yetinmeyen Fincancı PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerini harabeye çevirdiği ve büyük bir kalkışmanın provasını yaptığı 'Hendek' olaylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı terör örgütü PKK'nın yanında yer aldı. “Bu suça ortak olmayacağız” başlığı ile yayımlanan “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atanlar arasında bulunan Fincancı, 2012'de kurulan sözde “Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu”nun da içinde yer aldı. Fincancı, PKK'nın yayın organı olan Özgür Gündem Gazetesi'ne destek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni” görevini bile üstlendi. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü de aklamaya çalışan Şebnem Fincancı “FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge ve delil olmadığını” savunacak kadar gözünü kararttı. İşte Babacan, bu isimle yan yana gelerek AK Parti hükümetine salvolarda bulundu.