Öcalan sevici Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri sebebi ile cezaevine gönderilen Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan ilk mesaj geldi.
Bebek katili Öcalan'ın tecride uğradığını iddia ederek tutukluğuna itiraz eden Merdan Yanardağ, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Merdan Yanardağ, Silivri Cezaevi’nde avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile görüştü.
Merdan Yanardağ'ı ziyaret eden Durna, Halk TV canlı yayınında konuştu. Durna, "Herkese selamı var. Dayanışma gösteren dostlarına sevgilerini iletiyor. Sağlığı yerinde" dedi.