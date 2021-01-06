Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere burs ve kredi verilmektedir. Bu imkandan yararlanan öğrenciler ödemelerin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırıyor. KYK ocak ayı burs ve kredileri yattı mı? sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı sorusunu akıllara getirdi. KYK ocak ayı burs ve kredileri yatırılmaya başladı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ilk ödemenin ne zaman yapılacağı da bildirildi.

Ocak ayı KYK burs ve krediler yatmaya başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.