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Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri Ocak'ta tüm emeklilere yapılacak olan zammın detaylarını araştırıyor. Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak? sorusu emeklilerin gündeminde. 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Peki, Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zamlarına ilişkin son gelişmeler...

08 Ekim 2019 Salı 12:21
Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri Ocak'ta tüm emeklilere yapılacak olan zammın detaylarını araştırıyor. Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak? sorusu emeklilerin gündeminde. 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Peki, Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zamlarına ilişkin son gelişmeler...

Ocak 2020'de emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılacak.

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.

En az 142 tl artış

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.

Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

Bu tahmine göre maaşlarda en az 142,54 lira artış yaşanacak.

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 665 lira 38 kuruşa yükselecek.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:21
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