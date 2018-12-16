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Ocağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandı

İzmir Konak'ta bulunan bir evde yemek pişirilen ocağın yanındaki tülün tutuşması sonucu meydana gelen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

16 Aralık 2018 Pazar 18:12
Ocağın yanındaki tül perde tutuşunca ev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde, ocakta yemek yapılırken, tül perdenin tuşuması sonucu çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Emir Sultan Mahallesi 2202 Sokak'ta H.E.'ye ait evden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının ilk belirlemelere göre ocakta yemek yapılırken, yakındaki tül perdenin tutuşmasıyla çıktığı saptandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:12
  1. İzmir
  2. Konak
  3. yangın

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