‘Obüs fabrikası Katarlılara satıldı’ deyip ortalığı karıştırmıştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası'nın Katarlılara satıldığını ortaya atan Yavuz Selim Demirağ'ın iddiaları yalan çıktı.
Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, KRT'de İnan Demirel'in hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası'nın Katar'a satıldığını öne sürdü.
Açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize bir biçimde paylaşılan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı." iddiası doğru değildir." açıklamasını yaptı.