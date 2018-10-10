Oburluk da neymiş?



● Her gün onbinlerce insan 2 dolar bulamadığı için açlıktan ölürken; ABD halkı zayıflamak için 5 milyar dolar, kedi-köpek maması için 17 milyar dolar harcamakta.. Avrupa ise parfüm için 13 milyar dolar..

● BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)'ya göre şu anda dünya üzerinde 790 milyon kişi gıda sıkıntısı çekiyor. Dünyanın beşte birlik kısmı, yani 1 milyar 500 milyon insan açlık sınırı altında..



● Açlık sınırında olanların açlığını gidermek için 40 milyon ton hububat yeterlidir. Zengin ülkeler ise hayvanlarını beslemek için 540 milyon ton hububat sarf etmekte..

● Her yıl açlıktan ve gıda yetersizliğinden ölenlerin sayısı 20 milyon. Ve dünya nüfusunun % 24'ü yani 1.5 milyar insanın günlük geliri 1 dolar ya da 1 doların aşağısında..



● Dünyadaki açlığın ve temel sağlık problemlerinin en asgari ölçüde halli için 13 milyar dolar yeterlidir. Yani bu miktar Avrupa ülkelerinde parfüm için harcanan paraya eşittir. Yine ABD'de kedi-köpek maması için harcanan 17 milyar dolardan 4 milyar dolar daha az...

Sofradan doymadan kalkmak kansere yakalanma riskini azaltıyor

ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Nada Kalaany ve David Sabatini adlı araştırmacılar, çeşitli insan kanserleri üzerinde az beslenmenin etkilerini incelediler. Vardıkları sonuç, Resulullah Efendimiz (sav)’in bir öğüdünün daha hikmetine bilimsel katkıda bulundu. Sofradan doymadan kalkmak kanser riskini azaltıyor.

Çalışmalarını İngiliz Nature dergisinde yayınlayan bilim adamları, bazı tümörlerin (kolon ve meme kanserinin iki türü) az beslenmenin etkisiyle küçüldüklerini, prostat, beyin ve meme kanserinin bir türünün ise az yemeyle bir değişikliğe uğramadığını tespit etti.

Kur'an-ı Kerim'de Allah “yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz, Allah israf edenleri sevmez” buyurmuştur.

Hazreti Peygamber (sav) de ümmetine yemek yemenin edebini öğreterek şöyle buyurmuştur: “insanoğlu, kendi karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa ona, bedenini güçlendirip olgunlaştıracak üç beş lokma yeter. Eğer kim karnını doldurmak isterse üçte birini yemekle doldursun, üçte birini su ile doldursun, üçte birini de boş bıraksın”, “Tokken yemek yemek hastalıktır”, “Allah katında en çok kızılanlarınız tembelleriniz, çok yiyen ve çok uyuyanlarınızdır.”

Hz. Ömer (ra) de günde bir öğün ve on bir lokma ile yetinirdi.



Allah dostları da az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı tavsiye ederler. “Az”ın hiç anlamına gelmediğini de hatırlatalım. Zira böyle bir şey bazen, (hele yemek ve uyumak söz konusu olduğunda) imkânsızdır. Az yemek, özellikle de günde 1200 kaloriden az kalori almak, insanın kendini yorgun ve bitkin hissetmesine neden olur. Bu da verimini düşürür. Onun için her şey de itidal esastır.

Birkaç tavsiye

Oburluk, alışkanlıktan ileri geliyorsa; mide kazınmaya başladığı zaman bir elma, bol suyla yıkanan marul, 2 tane yaş veya kuru incir, 10-15 tane kuru üzüm, birkaç tane kuru erik veya 1 tatlı kaşığı bal yenir.

Yemeklerden önce bir tabak mevsim salatası da iyi bir çözümdür.



Yeni sıkılmış 1 bardak turp suyu içilebilir.

Bir kuzu yemiş kadar doymak için de, ufak bir parça ızgara et, orta boy bir marul ve 250 gram yoğurt yemek kâfidir..