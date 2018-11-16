Obsesyon, okul başarısını etkiliyor

TAKINTILARIN EĞİTİME ETKİLERİ

Takıntılı bozuklukların biyolojik, ailesel ya da çevresel faktörlerden kaynaklanabildiğini belirten Dr. Mehmet Yavuz, "Çocuk enerjisinin büyük bir kısmını takıntısıyla verdiği mücadeleye ayırdığı için derslerine olması gerektiği gibi konsantre olamaz ve bu da eğitim hayatında başarısızlığa neden olur" diyor ve çocuklarda en sık görülen takıntıları şu şekilde sıraladı:

* Çocuklarda en sık fazla görülen obsesyonlar, kötü bir şey olacak düşüncesi, hastalık bulaşacağı korkusu, simetri, yasak, şiddet ve cinsel içerikli düşünceler, kendine ya da sevdiklerine zarar verme korkularıdır.

* En sık görülen kompulsiyonlar ise yıkanma, sıralama, biriktirme, düzenleme, tekrar tekrar düşünme, kontrol etme ve çeşitli kaçınma davranışlarıdır.

* Takıntılı davranışlar çocuklarda sanıldığından çok daha fazla görülmektedir. Bu nedenle anne –babanın ve öğretmenlerin çocuklara güven verici, anlayışlı davranması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde çocuk sıkıntılarını söyleme konusunda adım atacaktır.

* Çok küçük yaştaki çocuklar içinse durum biraz daha farklıdır. Konuşamadıkları için kendilerini ifade etmekte zorluk çekerler, zihinlerinde sürekli tekrarlayan düşüncelerin bir hastalıktan kaynaklandığını anlayamazlar. Bu yüzden daha uyanık ve dikkat olmalıdırlar. Obsesif-kompülsif bozukluk çocuğun hayatını ve gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlık olduğu için geç kalmadan tedavi edilmesi gerekir. Erken teşhis her zaman tedavi süresini azaltır.