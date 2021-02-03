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Sağlık Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir ve belirtileri nelerdir? OKB nedir?
Sağlık

Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir ve belirtileri nelerdir? OKB nedir?

OKB nedir? OKB son zamanlarda internette popüler olarak araştırılmakta olan psikolojik hastalıklardan biridir. Türkçesi saplantı bozukluğudur. Her insanda bulunan bilinçaltı sesinin beyinde kalıcı hale gelmesiyle OKB meydana gelmektedir. Peki, Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir ve belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:00:00 -
Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir ve belirtileri nelerdir? OKB nedir?

OKB kişiyi tedirgin eden, irade dışı gelişen ve engellenemeyen, yinelenen düşüncelerdir. Konu hakkında uzman olan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Halk dilinde vesvese dediğimiz durum beyinde kalıcı hale geldiği zaman OKB haline dönüşebiliyor. Obsesif Kompulsif Bozukluk, beynin karar veren bölgesinin çalışma bozukluğudur. Beynin özelliği duygu ve düşünce üretip davranışa dönüştürmesidir. İnsanın aklına her türlü düşünce gelir. Düşüncelerimizi iyi yönetebilmemiz lazım. Yoksa vesveseye dönüşür, vesvese de hastalığa dönüşür.”dedi.

Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir?

İnsanların istenmeyen bir etkinliği sürekli yapma ihtiyacı duyduğu, istenmeyen düşünceler, fikirler ve duyumlara sahip oldukları anksiyete bozukluğuna obsesif kompulsif bozukluk denir. El yıkama gibi günlük basit işleri bile takıntı haline getirirler. Kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiler, hatta insanların bu davranışları yaparken mutsuz hissetmelerine neden olur. OKB'si olan birçok insan, takıntılarının doğru olmadığını bilir veya şüphelenir. Ancak bu takıntıların doğru olmadığını bilseler dahi OKB’li insanlar düşüncelerini saplantılardan uzak tutmakta zorlanırlar. Hastalığın tedavisi için bilişsel ve davranışsal tedaviler ile ilaç tedavileri bir arada uygulanır. Hastalar, OKB'li olduklarını kabullenerek ve bununla baş etmeyi öğrenerek tedavilerin daha iyi seyretmesini sağlayabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun belirtileri nelerdir?

Simetri ve düzen dürtüsü,
Mükemmeliyetçilik,
Aşırı kuşku duymak,
Güven ihtiyacı,
Rezil olmaktan çekinmek,
Hata yapma kaygısı,
Başkasına zarar verme korkusu,
Pislikten ya da mikroplardan korkmak.

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