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Spor

Obradovic, İstanbul’a geldi

Korona virüs salgını nedeniyle Belgrad’a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, bugün İstanbul’a geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:55:36 -
Obradovic, İstanbul’a geldi

Korona virüs salgını nedeniyle Belgrad’a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, bugün İstanbul’a geldi.


27 Mart’tan bu yana ülkesinde bulunan Sırp antrenör Obradovic, Fenerbahçe Başkana Ali Koç ile görüşmek için İstanbul’a geldi. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte kalıp kalmayacağının yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

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