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Obeziteye engel olan yiyecekler neler? İşte zayıflamaya yardımcı gıdalar

Obezite dünyanın önemli sağlık sorunlarından biri. Yediklerimizin obeziteye yol açması mümkün. Bu yüzden sağlıklı beslenmek doğru besinler tüketmek çok önemli. Peki obeziteye engel olan yiyecekler neler? İşte zayıflamaya yardımcı gıdalar...

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:00
Obeziteye engel olan yiyecekler neler? İşte zayıflamaya yardımcı gıdalar

Obezite dünyanın önemli sağlık sorunlarından biri. Yediklerimizin obeziteye yol açması mümkün. Bu yüzden sağlıklı beslenmek doğru besinler tüketmek çok önemli. Peki obeziteye engel olan yiyecekler neler? İşte zayıflamaya yardımcı gıdalar...

ÇİLEK, KİRAZ, BÖĞÜRTLEN

Çilek, böğürtlen, kiraz ve ahududu gibi koyu kırmızı renkli bu taze meyvelerin kalorileri düşük ama içerdikleri özel antioksidanlar nedeniyle de yağ depolamasına engel olan meyvelerdir. Yoğurda ekleyerek ara öğünde tüketilmeli.

BALIK

İyot, omega 3, selenyum ve protein nedeniyle şişmanlatmayan kırmızı ete göre daha az kalori içeren balık haftada üç-dört kez yenildiğinde yağlanmayı önlüyor.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşilin rengi koyulaştıkça A, C vitamini artıyor, kalsiyum miktarı zenginleşiyor ve diyet lifi de artıyor. Yeşil yapraklı tüm sebzeler neredeyse kalorileri yok denecek kadar az olduğundan doyana kadar yenebilecek vitamin depolarıdır. Kalorileri az, yağ yakıcı fitokimyasalları içeren ıspanak, semizotu, marul, maydanoz, dereotu, taze nane, roka salatalara bolca eklenirse obeziteyi önleyen sihirli etki yapar.

FINDIK, FISTIK

Her ne kadar sağlıklı yağ içeriği yüksek ve bol kalorili olsa da magnezyum, B1 vitamini, selenyum gibi kalori yaktırmayı arttıran vitamin ve mineralleri çok miktarda içerirler.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı içerdiği E vitamini, polifenoller, oleik asit ve neredeyse yüzde 10'un altında doymuş yağ asidi içerdiği için vücutta yağ oksidasyonunu sağlayarak obeziteden korunma mekanizması sağlar. Salatalara ve zeytinyağlı yemeklere kişi başı bir yemek kaşığı, çorbalara kişi başına bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek besinleri hazırlamak obeziteden korunmada en doğru miktardır.

İŞLENMEMİŞ BUĞDAY

Buğday vücudun en hızlı yaktığı karbonhidrat çeşididir. Çünkü içinde enerji metabolizmasını harekete geçiren B1 vitamini ve çinko minerali bolca vardır. Buğday ve bulgurun sağlıklı diyette günde bir küçük kase kadar yenilmesi obeziteyi önler.

YOĞURT

Ana öğünlerde tüketildiğinde bağırsaklardan salgılanan doygunluk hormonlarının iyi çalışmasını sağlar ve kısa sürede tok kalmaya yardımcı olur. Taze meyveleri yoğurtla beraber yemek şişmanlatmaz tam tersine yağ yakar.

PIRASA, KARNABAHAR, TURP

Bu kükürt içeren sebzeler yağ yakımını destekler. Salatalara koyabilir veya zeytinyağlı yemeklerini tüketerek vücudunuzda yağ depolanmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca acıktıkça turpu serbest olarak yiyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:00
  1. obezite
  2. Beslenme
  3. diyet
  4. zayıflama yöntemleri
  5. zayıflama

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