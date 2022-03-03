Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, kilo yönetmek ve sağlıklı beslenmek için 12 öneriyi aktardı.

Dünya genelinde obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için 4 Mart tarihinin, Dünya Obezite Günü ilan edildiğini anımsatan Dr. Hasan Levent, Dünya Obezite Günü’nün, artan obezite riskini sona erdirmek için pratik çözümlerin teşvik edilmesi amacıyla Mart 2020 ’den itibaren tüm dünyada kutlandığını belirtti.

Obezite (şişmanlık) hastalığını önemli bir sağlık sorunu haline getiren şeyin; sadece yağ dokusundaki rakamsal artışın değil, aşırı yağ dokusu varlığında ortaya çıkan inflamasyon (iltihap) yapıcı zararlı maddelerin doku ve organlarda artması olduğunu ifade eden Levent, bu durumun pek çok hastalığa neden olduğunun da altını çizdi. Levent, “Obezite, damar içi kan dolaşımını engelleyerek ve pıhtı gelişme riskini arttırarak, damar kireçlenmesi, kalp krizi, felç gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Süreç devam ettikçe insülin direnci, Tip 2 Şeker Hastalığı, Hipertansiyon gibi kronik hastalıkların gelişmesine neden olabilmektedir. Obezitenin kökleriyle mücadele etmek herkese yarar sağlayacak ve hepimize daha sağlıklı, daha mutlu, daha aktif yaşamlar sürme şansı verecektir” dedi.

“Obezite check up’ı yaptırın”

İlk olarak, doktorunuz mevcut kilonuzun sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek için ölçümler ve kan testleri yapacağını ve kilo almanıza neden olan herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını tespit edeceğini belirten Levent, “Sonuçlara göre sizin yaşam tarzınıza, sağlık durumunuza uygun ve kilo vermenize yardımcı olacak bir program hazırlayacaktır” dedi.

“Kahvaltıyı atlamayın”

Kahvaltıyı atlamanın, gün içinde açlık hissetmenize ve daha fazla abur cubur yemenize neden olacağının altını çizen Levent “Temel besin vitaminlerini alamadığınız için metabolizmanız yavaşlar. Gün içinde düzenli zamanlarda yemek yemek, kalorileri daha hızlı yakmaya yardımcı olur; en az 4 saat geçmeden diğer öğünü yemeyin. Tüm öğünlerinizde liften zengin yiyecekler yemek, iştahı azaltmaya ve tokluk hissetmenize yardımcı olacaktır. Lif yalnızca meyve ve sebzeler, yeşillik salatası, yulaf, tam tahıllı ekmek, esmer pirinç ve kuru fasulye, nohut, bezelye, barbunya, mercimek gibi kuru baklagillerde bulunur. İnsanlar bazen susuzluğu açlıkla karıştırırlar. Bundan dolayı acıktığınızda önce su için. Günde 2 ile 3 litre civarında su içmek, hem yalancı açlığı önleyecek hem de metabolizmanızı hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Hareket edin”

Egzersiz yapmayı, hareket etmeyi günlük yaşamını bir parçası haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen Levent, 2 saatte bir 5 dakika bir hareket etmenin önemine değindi. Haftada en az 3 gün zevk alınan, yaş ve sağlık durumuna uygun spor yapmanın çok önemli olduğuna değinen Levent, “Fiziksel olarak aktif olmak, sağlıklı kilo vermenin ve kiloyu korumanın anahtarıdır. Aynı zamanda stresi azalttığı ve kandaki oksijen miktarını arttırdığı için ruh halinizi de iyileştirecektir. Daha küçük tabaklar ve kâseler kullanarak, yavaş yavaş daha küçük porsiyonları aç kalmadan yemeye alışabilirsiniz. Midenin beyindeki tokluk merkezine doyduğunu söylemesi yaklaşık 20 dakika sürer, bu nedenle yavaş yiyin. Yiyecekleri yasaklamak, yalnızca onları daha çok istemenize ve sonrasında aşırı yemenize neden olur. Daha sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın ama, doktorunuza ya da diyetisyeninize danışarak sevdiğiniz yiyecekleri belli aralık ve ölçülerde programınıza dahil edebilirsiniz. Haftalık bir yiyecek listesi ve ona uygun bir alışveriş yapmak, sizi hem daha motive yapacak hem de abur cubur yeme alışkanlığından koruyacaktır. Sağlıklı bir kiloda yaşamayı hedefe koymalısınız ve bunun için hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Uzun vadeli kilo kontrolü zaman, çaba ve sabır gerektirir. Uzun vadede, ayda 2 ile 4 kilo civarında kilo vermeyi hedeflemek daha sağlıklı ve akıllıca olacaktır. Uzun vadeli, başarılı bir kilo yönetimi istiyorsanız; sadece sağlıklı yiyecekler yemek ve sadece birkaç hafta hatta aylarca egzersiz yapmak yeterli değildir. Bu alışkanlıklar bir yaşam tarzı haline gelmelidir. Muhtemelen ara sıra bir aksilik yaşayacaksınız, ancak bir aksilikten sonra tamamen vazgeçmek yerine, ertesi gün yeni bir başlangıç yapmalısınız. Hedefe giden yolculukta sağlıklı yaşam tarzınıza sadık kalın, inanın sonuçlar buna değecektir” diye belirtti.



