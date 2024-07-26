Obama kimi destekleyeceğini açıkladı

Son dönemlerde adaylığı tartışma konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını belirterek, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

Gelişme sonrası gözler Kamala Harris'e çevrildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık." dedi.

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Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli." diyerek, teşekkür etti.