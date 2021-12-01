O zalimlerin gücü bu mazlumlara yetti

Ateist Aziz Nesin’in tahrikleriyle 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta meydana gelen Madımak hadisesinde can veren 33 kişiye karşılık, hiçbir delil olmaksızın idama çarptırılıp müebbet hapis cezası verilen 33 mazlum tam 28 senedir demir parmaklıklar arkasında adalet bekliyor. 1993 yılında zindanlara doldurulan, 28 Şubat sürecinde ilk verilen kararlar bozulup ‘anayasal düzeni yıkma’ gibi ağır bir suçlamayla yeniden görülen dava neticesinde cezaları kesinleşen mazlumlara adeta “zindanda öleceksiniz” denildi.

Masumların kimi zindanda ağır hastalıklara yakalandı, kimi anne-babasını kaybetti. Yuvalarına hasret şekilde 28 yılı geride bırakan masumlar, gözlerini yargı zulmünün sona ereceği günlere dikmiş durumda. Çeyrek asrı aşan süre boyunca her gününde gözyaşı akıtan mazlumların aileleri ise dava dosyasının açılmasıyla sanıkların suçsuzluğunun görülebileceğini vurguluyor.

Adalet çığlığımıza 28 yıldır kayıtsız kalındı

Akit’e konuşan Sivas mazlumu Erkan Çetintaş’ın kız kardeşi Nurhan Oğuz “28 yıldır adalet çağrılarımıza kayıtsız kalındı. Karşı tarafın baskısıyla alınan bu karar adil değildi ve vicdanları yaraladı. Erkan Çetintaş bu vatana askerlik yapmış bir insan. Olay zamanı askerden yeni gelmişti. Cezaevinde Kur’an okumayı öğrendi ve iki üniversite bitirdi. Saçlarını uzatıp lösemi hastası çocuklar için sürekli bağışlıyor. Kötü insan cezaevinde de kötü olurdu. Ağabeyimin insani duyarlılığının ne kadar yüksek olduğunun delilidir bunlar” dedi.

Nurhan Oğuz, “‘33’e 33’ olarak alınan kararların yansıması olarak yatan bu masum insanların kimliklerine bakın, hepsi gariban ve yoksul ailelerin evlatları. O dönem zalimlerin gücü bu masumlara yetti” diye konuştu.

Bizim istediğimiz af değil yeniden yargılama

Erkan Çetintaş’ın cezaevinde hem annesini hem babasını kaybettiğini ifade eden Nurhan Oğuz, “Annem vefatının birkaç saat öncesinde ‘Erkanım, Erkanım’ diye sayıklıyordu. Evladına hasret şekilde vefat etti annemiz. Annem ve babam ağabeyimin muradını da görebilirdi. Ancak herkesin muradını gözünde koydu zalimler. Bu zulmü bize yaşatanları Allah’a havale ediyoruz” diye konuştu. Dava dosyasının yeniden görülmesini talep eden mazlumun kardeşi Oğuz, şunları söyledi: “Biz asla af istemiyoruz. Adil şekilde yargılama, adil şekilde savunma, adil şekilde delillerin incelenmesini istiyoruz. Tekrar yargılansın ve kendilerini tekrar savunsun bu insanlar. Dosyaya bakıldığında hukuken ne büyük hata yapıldığını zaten anlayacaklardır. 28 yılımız boşa geçti.”

28 yıl önce askerden yeni gelmiş bir genç olarak zindana atılan Erkan Çetintaş, vefat eden anne ve babasıyla. Çetintaş cezaevinde iki üniversite bitirdi, Kur’an öğrendi, saçlarını uzatıp lösemili çocuklar yararına bağışlıyor.

Tarihe bu zulmü bitirenler olarak geçin

Bir diğer Sivas mazlumu Zafer Yelok’un oğlu Mustafa Yelok da zulme son verecek karara imza atılmasını beklediklerini, idarecilerin tarihe, zulmü bitiren yetkililer olarak geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Mustafa Yelok, “Sivas mağduru Zafer Yelok’un çocukları olarak aradan geçen 28 yıllık süreç içerisinde yaşadıklarımızı anlatmaya kalksak buna ne yürek ne de dil yeter. Bizler babamızın suçsuz olduğunu kendi ismimiz gibi biliyoruz. Devletimizin arşivindeki deliller de bunların ispatıdır. Devletimizden isteğimiz, 28 yıl ailesinden uzak kalan babamızın ve diğer Sivas mağdurlarının davalarının tekrardan görülmesi ve hakları olan beraatin verilmesidir” dedi.

Yelok, şunları söyledi: “Bizler affedilsin, salınsın istemiyoruz. Çünkü affedilmek suçlu olanlara mahsustur. Adalet çok gecikmiş olsa da artık adalet yerini bulmalıdır. Dileğimiz budur. Hiç şüphesiz Allah’ın adaleti gecikmez. Dünya gözüyle bu mağdurlar adaletle tanışmalı ve hukuk mekanizmamız bu utançtan kurtulmalıdır. Tarih bu davayı, bu dava mağdur olanlara yaşatılanları mutlaka yazacaktır. Tarih bu zulme boyun eğip göz yumanları da asla unutmayacaktır. Yetkililer, tarihe bu zulme son veren idareciler olarak geçmelidir. Sivas davası dosyası bir an evvel yeniden açılmalıdır.”

Hayatının baharında haksız yere zindana atılan Zafer Yelok, bugün torunlar sahibi bir dede olarak adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.