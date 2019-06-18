O yarbay beraat etti ‘Çözüm sürecine’ tepki göstererek, hükümeti hedef alan eski yarbay Mehmet Alkan, yargılandığı FETÖ davasından beraat etti.

2015 yılında şehit olan kardeşinin cenaze töreninde ‘çözüm sürecine’ tepki göstererek, hükümeti hedef alan eski yarbay Mehmet Alkan, FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. FETÖ militanları adliyede Öte yandan; Adana merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürünün de arasında olduğu 49 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zonguldak merkezli 7 ilde de, FETÖ’nün TSK’daki “kripto” yapılanmasına yönelik 10 şüpheli adliyeye gönderildi. Edirne’de ise bir mahrem imam ile Ağrı’da 5 şüpheli gözaltına alındı. Karar 10 Temmuz'a bırakıldı Öte yandan; FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın duruşması, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından kararın açıklanması için 10 Temmuz’a bırakıldı.

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