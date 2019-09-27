O vakıftan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret
Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na ziyarette bulundu.27 Eylül 2019 Cuma 20:08
Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Beysukent’teki çalışma ofisinde ziyaret etti.
AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyor.
Yeni kurulacak partinin tüzük ve programına dair çalışmalarını sürdüren Davutoğlu’nu Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde ziyaret etti.
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