O vakıftan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na ziyarette bulundu.

Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu Beysukent’teki çalışma ofisinde ziyaret etti. AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyor. Yeni kurulacak partinin tüzük ve programına dair çalışmalarını sürdüren Davutoğlu’nu Türk Halkları Medeniyet Vakfı yöneticileri Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde ziyaret etti.

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